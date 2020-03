Udinese-Fiorentina 0-0, le pagelle di CalcioWeb: gli attaccanti delle due squadre non incidono

Udinese-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – Domenica di calcio insolita per il campionato di Serie A, tra incertezza e colpi di scena alla fine si è deciso di giocare la giornata per il massimo torneo italiano. Continua l’emergenza Coronavirus, oggi situazione drammatica con tantissimi morti in Italia. La cronaca passa in secondo piano, ma bisogna comunque raccontare la sfida tra Udinese e Fiorentina. Nel complesso la partita non ha regalato tantissime occasioni, chance da una parte e dall’altra che non sono state sfruttate. In particolar modo il più pericoloso è stato Milenkovic, il difensore ha colpito il palo. I padroni di casa sono stati imprecisi davanti al portiere avversario. Finisce sul risultato di 0-0, ecco le pagelle di CalcioWeb.

Udinese (3-5-2): Musso 6, Becao 6.5, Troost-Ekong 6, Nuytinck 7; Stryger Larsen 6.5, Jajalo 5.5 (Dal 70′ Fofana 6), Mandragora 6, De Paul 6, Sema 6.5 (Dall’82’ Zeegelaar s.v.); Nestorovski 6 (dal 62′ Lasagna 6), Okaka 5.5.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6, Milenkovic 6.5, Pezzella 5.5, Caceres 7; Lirola 5, Duncan 5, Badelj 5 (dall’87’ Pulgar), Castrovilli 6, Igor 5.5 (Dal 72′ Cutrone 6); Vlahovic 6, Chiesa 6.