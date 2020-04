Atalanta-Sampdoria 2-0, Ranieri si scaglia contro i tifosi. Poi il colpo di genio di Gasperini: “dentro Linda e Tina”

Dopo le gare delle 15 che hanno dato indicazioni per le zone alte e basse della classifica, è andata in archivio anche la gara delle 18, si sono affrontate Atalanta e Sampdoria. La partita si è conclusa sul risultato di 2-0, la squadra di Gasperini rimane al quarto posto e sta per compiere un nuovo miracolo sportivo, niente da fare invece per i blucerchiati che rimangono in piena zona retrocessione e ad oggi sarebbero in Serie B. Il tecnico Claudio Ranieri conferma le qualità messe in mostra la scorsa settimana e prima del match sale sul palco intonando il nuovo inedito. I tifosi dell’Atalanta non apprezzano e fischiano senza sosta per oltre 5 minuti, ritardando l’inizio della partita. Il tecnico furioso ha ribadito: “contano Francesco Facchinetti, Marco Carta e Gigi D’Alessio, perché non posso farlo io?”. A quel punto si alza una vera e propria standing ovation. A ‘contorno’ anche Zapata e Colley che hanno dato vita ad un duetto di hip hop.

La partita prende il via ed all’intervallo le statistiche sono impietose. Possesso di palla: Atalanta 100%, Sampdoria 0%. In pratica la squadra ospite non l’ha mai vista. Ma, come si dice, vince chi la mette dentro ed il primo tempo si chiude, incredibilmente, a reti inviolate. Gli attaccanti dell’Atalanta sono poco lucidi in fase realizzativa. Il motivo? Prima del match si è verificata una scommessa nell’11 di casa: “si può segnare solo di tacco”.

Si torna in campo per la ripresa e la partita finisce in rissa, dagli spalti si alza il coro: “Massimo Ranieri, canti peggio di Pupo”, l’allenatore della Sampdoria perde la testa e si getta contro i supporter avversari, nasce una vera e propria rissa. Gasperini si accorge della situazione, ma invece di aiutare il collega lo spintona in modo veemente. La Sampdoria è ancora sempre più scossa, nel frattempo l’allenatore dell’Atalanta viene espulso.

La partita continua ad essere bloccata, poi il colpo di genio di Gasperini (che segue il match dalla Tribuna). Prende il telefono e chiama il secondo allenatore: “si può segnare solo di tacco? Manda a scaldare le mogli del Papu Gomez e di Ilicic”. Le Wags entrano proprio al posto dei due attaccanti. La mossa si conferma quella vincente, sono proprio Linda e Tina con due colpi di tacco a siglare le reti del definitivo 2-0.