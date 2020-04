Notizie del giorno – Coronavirus, festino giocatore. Suicidio nel calcio, infrange quarantena e va alla festa

Notizie del giorno – La quarantena diventa bollente. Anche i calciatori sono in casa a causa dell’emergenza Coronavirus, c’è chi riesce a rispettare le regola e chi invece no. Nelle bufera è finito Kyle Walker, difensore del Manchester City. In Inghilterra sta circolando la notizia di un presunto festino a luci rosse con la presenza di alcune escort. Nonostante i divieti imposti, il calciatore avrebbe invitato due ragazze nella sua lussuosa abitazione. Dopo la festa Walker ha (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Una drammatica notizia scuote il mondo del calcio. Lutto in Francia. E’ morto Bernard Gonzalez, medico sociale del Reims. Aveva 60 anni e si è suicidato dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus. Prima di compiere l’estremo gesto, Gonzalez ha scritto una lettera per spiegare il legame tra la malattia e il suo suicidio. Anche la moglie era stata contagiata. A confermare la terribile notizia è stato il club francese del Reims sul sito ufficiale con le parole di sgomento del presidente Jean-Pierre Caillot. “Mi mancano le parole, sono sbalordito di fronte a questa notizia. Questa pandemia colpisce (IL COMMOVENTE POST)

Fedor Smolov ha deciso di infrangere quelle che erano le regole imposte dal suo club in piena emergenza Coronavirus, facendo ritorno in Russia. L’attaccante del Celta Vigo è partito con un volo privato per andare a festeggiare il diciottesimo compleanno della futura moglie, Maria Yumasheva, nipote dell’ex presidente russo Boris Eltsin. Parlando ad AS, una fonte del Celta ha confermato la partenza di Smolov: “Il giocatore ci ha ripetutamente chiesto il permesso di recarsi in Russia per motivi personali. Il club non poteva concedergli tale permesso perché è un qualcosa che LaLiga non autorizzava, ma il giocatore ha prontamente riferito i suoi movimenti ed è partito con l’impegno di tornare dopo aver risolto le sue questioni personali”. L’agenzia che rappresenta Smolov, la ProSports Management, ha dato (L’ALTRA VERSIONE DEI FATTI)