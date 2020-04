Lippi: “Faccio fatica a pensare che tra un mese si possa riprendere. Scudetto sul campo, anche ad ottobre”

“Faccio fatica a pensare che tra un mese o un mese e mezzo possa ricominciare il campionato o che una squadra possa transitare senza problemi dal Nord al Sud Italia”. E’ Marcello Lippi a parlare così a Reggina Tv. “Comunque sia – prosegue – mi auguro che non vengano fatte assegnazioni straordinarie di scudetti o promozioni. Non ha importanza quando, ma il campionato deve ricominciare da dove è stato bloccato, anche a settembre o ottobre. I campionati devono finire sul campo ed essere decisi sul campo, altrimenti si rischia un’escalation di ricorsi e reclami”.

Poi l’attenzione si sposta su un aneddoto relativo alla finale del mondiale 2006 e al momento della realizzazione del rigore decisivo di Grosso: “Perché non esplosi di gioia? Ve lo spiego, è stato un motivo tecnico. Nel 1996, quando vincemmo la Champions con la Juve, misi gli occhiali nel taschino della giacca, correndo per esultare mi caddero a terra, li pestai e si ruppero. Nel 2006, con una vista tutt’altro che migliorata, per evitare che accadesse di nuovo ho pensato a preservare gli occhiali”.