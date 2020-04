Notizie del giorno – Schillaci da calciatore a senzatetto, giocatore operato d’urgenza, rivelazione di Lukaku

Notizie del giorno – Dal lusso sfrenato alla povertà più assoluta. Spesso il calcio dà e poi toglie. Quella di Antonio Maurizio Schillaci, 58 anni, cugino di Totò (eroe di Italia ’90), è una della tante storie di giocatori finiti in povertà. A raccontarla è Paolo Vannini sulle pagine del ‘Corriere dello Sport’, con il titolo ‘L’altro Schillaci’. Tecnicamente dotato, iniziò con la squadra della sua città, il Palermo, poi Rimini e l’esplosione con il Licata di Zeman. Passò alla Lazio, ma un infortunio al tendine ne frenò l’ascesa. Seguirono le esperienze in prestito a Messina e con la Juve Stabia, poi la chiusura a Licata. Durante l’ultima fase della sua carriera, Schillaci inizia ad avere problemi di droga, soprattutto cocaina ed eroina. Oggi conduce una vita da senzatetto a Palermo. Ed è proprio lì che inizia la storia narrata da Vannini in prima persona.

"Lo incontro ogni sera, quando scendo a buttare la spazzatura

Ore di apprensione nel calcio italiano. Edoardo Bolzon, difensore dell’Under 17 del Vicenza, è stato colpito da un’emorragia cerebrale. Il calciatore è stato operato d’urgenza a Treviso e lotta tra la vita e la morte. E’ arrivato il messaggio di vicinanza del club biancorosso, al quale la redazione di CalcioWeb si unisce.

"A volte, semplicemente, le parole per spiegare le cose che accadono non si trovano. Ieri sera, Edoardo Bolzon, difensore biancorosso della nostra Under 17, è stato colpito da un'emorragia cerebrale e sta ora lottando per la vita

L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha svelato un clamoroso retroscena relativo alle condizioni della squadra prima della sfida contro il Cagliari. Ospite in una diretta Instagram con la nota presentatrice belga Kat Kerkhof, il calciatore nerazzurro ha parlato di malesseri per tutta la squadra nel mese di gennaio, come riporta passioneinter.com. "A dicembre ci hanno concesso una settimana libera. Giuro che, quando siamo tornati, 23 giocatori su 25 erano malati, non sto scherzando. Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari e