Ripresa Serie A, la stoccata: “Deluso dalla Lega, in balia di idee e pensieri”

“​Deluso dalla debolezza della Lega Serie A come istituzione. Agli occhi di un osservatore esterno com’è il sottoscritto in questo momento dispiace la percezione di una Lega in balia di idee e pensieri tanto diversi mentre all’estero non si sognano nemmeno di dar vita a un dibattito come quello in atto in Italia in queste settimane. Per questo gli investitori si rivolgono alla Spagna, all’Inghilterra e alla Germania”. Musica e parole dell’ex amministratore delegato del Milan Marco Fassone ai microfoni di TuttoSport.