Risultati Serie A, 28ª giornata – Fonseca ringrazia un cane, ma c’è l’incubo calcioscommesse. La classifica aggiornata

Risultati Serie A, 28ª giornata – Altro turno di massima serie andato agli archivi. L’ultimo match è stato lo scoppiettante Milan-Roma di San Siro, con il colpo di scena pastore tedesco e l’esperimento (funzionante) di Pioli. Prima ancora l’Atalanta aveva avuto agilmente la meglio dell’Udinese nella sfida delle 18, favorendo così il pokerino con gli amici di Gasperini. Ma la vera notizia, purtroppo in negativo, è l’indagine per calcioscommesse avviata per alcune partite del pomeriggio, tra cui la vittoria esterna del Bologna e lo scoppiettante pari tra Sassuolo e Verona. Tris facile per il Napoli sulla Spal all’ora di pranzo, mentre nel sabato vittorie per Juventus e Lazio, rimaste a tre punti di distacco.

SABATO 4 APRILE

ORE 18

JUVENTUS-LECCE 2-0

ORE 20.45

LAZIO-FIORENTINA 3-2

DOMENICA 5 APRILE

ORE 12.30

NAPOLI-SPAL 3-1

ORE 15

BRESCIA-GENOA 2-1

CAGLIARI-TORINO 1-1

PARMA-INTER 1-1

SAMPDORIA-BOLOGNA 2-3

SASSUOLO-VERONA 3-3

ORE 18

UDINESE-ATALANTA 2-4

ORE 20.45

MILAN-ROMA 1-2

LA CLASSIFICA

JUVENTUS 69 LAZIO 66 INTER 61 ATALANTA 55 ROMA 51 NAPOLI 42 PARMA 40 MILAN 39 VERONA 39 BOLOGNA 37 CAGLIARI 34 FIORENTINA 33 SASSUOLO 33 TORINO 31 UDINESE 28 SAMPDORIA 26 GENOA 26 LECCE 25 SPAL 19 BRESCIA 19

Questo racconto non corrisponde assolutamente alla realtà. E’ frutto della fantasia della nostra redazione. L’idea nasce per cercare di ‘alleggerire’ la mente dei lettori, nelle ultime settimane riempita soltanto da notizie negative. Noi di solito amiamo raccontare ciò che succede in campo e tutto ciò che lo circonda, e per questo vogliamo provare a farlo anche in un momento del genere. Con leggerezza e un po’ di ironia, provando a strappare qualche sorriso. Speriamo che l’iniziativa possa essere apprezzata da chi ci legge.