Sky, sconto per gli abbonati Calcio e Sport: come richiederlo

Il campionato di Serie A e le coppe europee sono ferme a causa dell’emergenza Coronavirus, quindi gli abbonati non possono usufruire delle partite, così come concordato ad inizio stagione. Per questo motivo ha deciso di attuare uno sconto di 15,20 euro al mese fino al 31 maggio ai suoi clienti, sia su digitale terrestre che sul satellite. La richiesta potrà essere effettuata solo dai titolari dei pacchetti Calcio e Sport.

Come richiedere lo sconto

Bisogna andare sulla propria pagina personale sul sito di Sky (“Fai da te”), alla voce “Promozioni”, e richiedere lo sconto, valido fino al 31 maggio. L’offerta è disponibile dall’adesione fino al 31 maggio, ovvero pro-rata mensile.