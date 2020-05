La Coppa Italia rischia la sospensione: cosa dice il regolamento per l’Europa League

Arrivano novità sul futuro del calcio italiano, secondo indiscrezioni riportate da Repubblica il premier Conte, mercoledì, potrebbe comunicare la sospensione dei campionati. Le squadre sono pronte a tornare in campo per gli allenamenti individuali, ma l’eventuale decisione di non riprendere la stagione potrebbe far saltare tutto. Nel caso in cui dovesse arrivare il via libera, sono state definite due date per provare a completare il torneo, il fine settimana del 13-14 giugno, oppure quello del 20-21. I dubbi riguardano anche la Coppa Italia. Nel primo caso prima indicato, il campionato si concluderebbe il 1° agosto con la finale di Coppa Italia fissata per il 22 luglio, nella seconda ipotesi come riporta Sportmediaset niente Coppa e ultima giornata sempre il 1° agosto. In caso di sospensione definitiva della competizione nazionale, invece, la settima classificata in Serie A sarebbe direttamente qualificata in Europa League.