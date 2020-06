Diritti tv, Sky apre alle partite in chiaro: “Massima disponibilità, ma serve la richiesta della Lega Serie A”

Sky apre alla possibilità di trasmettere la Serie A in chiaro. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio Sky Wifi, l’ad dell’emittente Maximo Ibarra si è così espresso: “Come risaputo, noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, lo leggete ogni giorno sui quotidiani. Abbiamo avuto un incontro con il ministro dello Sport Spadafora, abbiamo parlato di questo. Abbiamo dato disponibilità di questo e di altre cose che possiamo fare per mitigare questa mancanza di calcio direttamente negli stadi. C’è un piccolo dettaglio: noi non siamo titolari dei diritti tv in chiaro quindi deve arrivarci richiesta della Lega Serie A per trasmettere in chiaro. È Lega che deve chiederci nostra disponibilità a trasmettere in chiaro. A fronte di questa richiesta, noi siamo pronti a collaborare”.