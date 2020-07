Gol Dybala, ennesima perla del numero 10 della Juventus: bianconeri avanti contro il Genoa [VIDEO]

Partita difficile per la Juventus contro il Genoa. Una difesa arcigna, con undici uomini dietro la linea del pallone e rintanati nella propria metà campo. I bianconeri hanno dominato ma non hanno trovato tante occasioni nitide, finché al minuto 50 Paulo Dybala si è inventato l’ennesima magia dalla ripartenza del campionato di Serie A. Splendida giocata dell’argentino che mette fuori causa Behrami, fa una serpentina e piazza il pallone in buca d’angolo con un perfetto mancino. In basso il VIDEO del gol di Dybala.