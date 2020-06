Notizie del giorno – Lo sfogo di Malesani, le accuse a Sanchez e il brutto infortunio in Bundesliga

Le notizie più importanti della giornata di ieri, domenica 13 giugno.

LO SFOGO DI MALESANI – Non riesce a trovare una panchina dal 2014, l’allenatore Alberto Malesani prova a spiegarne i motivi in un’intervista al Corriere dello Sport. “Sono ancora vivo e che le mie idee di calcio non solo sono attuali ma anche avveniristiche. Io potrei ancora fare l’allenatore. Non lo faccio perché per il mondo del calcio ormai sono un ex e non allenerò mai più. Io adoro fare l’allenatore, ritenendolo uno dei mestieri più belli del mondo, ma nel momento in cui i risultati non ti danno più ragione e l’età avanza, succede che ti dimenticano. Purtroppo nel calcio come nella vita l’avanzare dell’età distorce il pensiero delle persone, quando di contro io credo che l’esperienza sia un patrimonio di cui tener conto. Le grandi squadre vincono anche perché hanno campioni con tanto passato e allora perché non deve essere così anche per gli allenatori?” (L’ARTICOLO COMPLETO)

LE ACCUSE AD ALEXIS SANCHEZ – “Sanchez? ​A volte, quando arredi un salotto, potresti avere una bella sedia o un bel divano, ma non è detto che vadano bene con il resto“. Frecciata dell’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer nei confronti dell’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez. “Naturalmente – prosegue ai microfoni del Daily Star – c’è sempre posto per i buoni giocatori e per le brave persone. Vediamo dove riusciremo ad arrivare al termine di questa stagione, perché riteniamo che la squadra sia molto buona. Crediamo di essere sulla buona strada per riuscire ad ottenere qualcosa”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

BRUTTO INFORTUNIO IN BUNDESLIGA – Importante colpo esterno per l’Augsburg che ha vinto nella partita di Bundesliga contro il Magonza. Decide un gol realizzato dopo appena un minuto da parte di Niederlechner, gli ospiti volano a quota 35 punti e si avvicinano sempre di più alla salvezza. Brutto passo falso per il Mainz che, invece, rimane fermo a 31 punti e dovrà mantenere la categoria nelle ultime giornate che si preannunciano caldissime. Paura dopo 23 minuti di gioco, brutto colpo in occasione di un giocata aerea per Awoniyi, il calciatore è stato costretto al cambio. Al suo posto è entrato Onisiwo. L’attaccante è stato portato in ospedale. (L’ARTICOLO COMPLETO E LE FOTO DELL’INFORTUNIO)