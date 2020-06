Real Madrid, l’annuncio di Florentino Perez: “Le partite in casa non si svolgeranno al Bernabeu”

Con una lettera inviata ai soci del club, e ripresa da Marca, il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha annunciato che nei prossimi giorni verranno valutate le diverse opzioni per rimborsare gli abbonati e che le partite in casa fino a fine stagione verranno giocato nello stadio Alfredo Di Stefano, per permettere di effettuare i lavori al Bernabeu.

“Durante questo periodo – si legge – abbiamo continuato a lavorare per minimizzare, per quanto possibile, i grandi danni economici derivati ​​dalle misure imposte per prevenire la diffusione della malattia. In questo processo, voglio evidenziare lo sforzo collettivo di giocatori, tecnici, dirigenti e impiegati del club che hanno rinunciato a una parte della loro retribuzione, al fine di ridurre la prevedibile perdita economica”.

“Allo stesso modo, voglio anche ringraziare la generosità dei soci che si sono avvicinati al club esprimendo la loro intenzione di rinunciare ai loro diritti derivanti ​​dall’interruzione delle competizioni. A questo proposito, nei prossimi giorni riceverete una comunicazione dal club con le diverse opzioni offerte agli abbonati per compensare l’importo delle partite della stagione 2019/20 che si terranno a porte chiuse”.

“Le partite che resteranno da giocare si svolgeranno senza i nostri tifosi sugli spalti. Ecco perché abbiamo preso la decisione di giocare allo stadio Alfredo Di Stéfano, nella nostra Ciudad Real Madrid, in tutte le partite in casa. Questa decisione ci consentirà di avanzare nei lavori per lo stadio Santiago Bernabéu e ancora una volta desidero esprimere la mia profonda gratitudine per il vostro impegno e lealtà in questi tempi di enorme difficoltà”.