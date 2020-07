Calciomercato Inter, l’indizio sul prossimo acquisto: la ‘carta’ con il colpo in maglia nerazzurra

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter fa sul serio per la prossima stagione, l’intenzione è quella di costruire una squadra ancora più forte per lottare per lo scudetto. Il primo colpo è sicuramente da novanta, si tratta di Hakimi, un esterno in grado di fare la differenza sulla fascia. Si sta lavorando ancora sul centrocampo, serve un giocatore di qualità ed il nome non è una novità: si tratta di Sandro Tonali del Brescia. Nella locandina di presentazione della sfida contro le Rondinelle usata da PPTV, emittente del gruppo Suning, si vede Antonio Conte con un violino in mano, poi spunta una carta che raffigura Sandro Tonali con la maglia nerazzurra. Un chiaro indizio sul prossimo colpo dei nerazzurri.