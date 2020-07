La gaffe di Ancelotti, non conosce un calciatore dell’Everton: “mi avete colto di sorpresa” [VIDEO]

Al momento, l’esperienza sulla panchina dell’Everton per Carlo Ancelotti, può essere considerata positiva. L’allenatore ex Napoli ha parlato in conferenza stampa e si è reso protagonista di una clamorosa gaffe che ha scatenato la reazione da parte dei tifosi e addetti ai lavori. L’argomento riguarda la rescissione del contratto di Luke Garbutt, difensore classe ’93 arrivato all’Everton 11 anni fa. “Chi?”, ha detto i tecnico. “Mi dispiace, però mi avete colto di sorpresa. Non lo so”, ha risposto ancora Carletto. Il video è finito anche sul profilo dello stesso Garbutt. Ancelotti ha una scusante, il terzino è stato per due stagioni in prestito e quindi non ha avuto modo di conoscerlo. In basso le immagini.

It’s not his fault its the clubs however it’s a belter tho 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/04DUp6M20Q — Luke Garbutt (@luke_garbutt) June 30, 2020