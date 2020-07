INFORTUNIO CONTI – Sassuolo e Milan sono in campo nel secondo match della 35esima giornata del campionato di Serie A. Nei primi minuti ritmi alti, tra due squadre che giocano un ottimo calcio. Subito una tegola per l’allenatore Stefano Pioli, infortunio per l’esterno Conti. L’ex Atalanta è davvero sfortunato, in passato già vittima di due gravi infortuni, adesso è stato costretto a fermarsi. Ancora è presto per definire l’entità, accertamenti previsti nelle prossime ore.