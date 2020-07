Probabili formazioni Serie A, le gare di oggi: nella Juve torna Bernardeschi, c’è Caicedo

Probabili formazioni Serie A – Si chiude la trentacinquesima giornata di Serie A. Alle 19,30 la Juventus è ospite dell’Udinese per provare a chiudere il discorso scudetto. I friulani cercano altri punti per avvicinarsi sempre più alla salvezza matematica. Alle 21,45 sarà il turno della Lazio, che ospita il Cagliari. I biancocelesti vogliono ritrovare la vittoria, che manca ormai da troppo tempo. I sardi vogliono chiudere al meglio la stagione. Sarri ritrova Bernardeschi dopo la squalifica, ma si porta dietro il dubbio Dybala, uscito malconcio dalla sfida con la Lazio. L’argentino dovrebbe recuperare e giocare di fianco a Ronaldo. Gotti si affida alla classe di de Paul e alla velocità di Lasagna per mettere in difficoltà la Juve. Simone Inzaghi deve rinunciare ancora a Luis Alberto. Zenga si affida alla vena realizzativa di Joao Pedro.

Udinese-Juventus

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

Lazio-Cagliari

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic, Anderson; Immobile, Caicedo.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Walukiewicz; Mattiello, Nandez, Rog, Lykogiannis; Pereiro; Joao Pedro, Simeone.