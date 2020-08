L’ultima dell’arbitro Rocchi, commozione e abbracci con i calciatori: Cuadrado lo riempie di schiuma [VIDEO]

L’arbitro Gianluca Rocchi si ritira. L’ultima partita diretta in carriera è stata Juventus-Roma, trentottesima giornata di Serie A. Tanta la commozione tra i suoi assistenti al momento del triplice fischio. Anche a Rocchi è scesa qualche lacrima, non sfuggita alle telecamere. Tanti i calciatori che hanno abbracciato l’arbitro fiorentino, che lascia all’alba dei 47 anni. Da segnalare anche il gesto di Cuadrado che ha riempito l’arbitro di schiuma tra le risate. Rocchi ha mimato il gesto dell’espulsione, in un clima del tutto scherzoso. In basso il VIDEO.