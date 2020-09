Le notizie del giorno – La decisione sulla riapertura degli stadi ed il caso Suarez

Le notizie del giorno – Il tema della riapertura degli stadi rischia di farla da padrone ancora per molto. E’ ormai evidente come le buone intenzioni di club, FIGC e Regioni sia in netto contrasto con la rigidità di Governo e Comitato Tecnico Scientifico. E così, con l’ennesimo no alla proposta di riaprire al 25% della capienza di ogni impianto, spunta un problema. Come riporta il Corriere dello Sport, è relativo alla partita di Nations League del prossimo 14 ottobre tra Italia e Olanda, prevista al Gewiss Stadium di Bergamo. La Federazione aveva scelto questo impianto anche in virtù di tale proposta, che prevederebbe 7 mila tifosi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Non dico niente… io non faccio polemiche perché quello che volevo dire poi magari non sarebbe piaciuto a molti e allora… non commento“. Così l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic nella conferenza pre-partita in vista del match col Parma di domani sera in casa al Dall’Ara. Il riferimento è alla decisione del Comitato tecnico-scientifico. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Fabio Paratici, chief football officer della Juventus ha fornito indicazioni anche sul caso Suarez ai microfoni di Sky Sport. “Nessuna leggerezza da parte nostra. Si è verificata l’opportunità che Suarez si liberasse dal Barcellona, abbiamo fatto tutte le verifiche necessarie nella massima trasparenza e nel pieno rispetto delle regole, siamo serenissimi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).