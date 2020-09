Suarez esordio con il botto: doppietta per l’ex obiettivo della Juventus

Un esordio veramente da sogno. Stiamo parlando di Luis Suarez, attaccante dell’Atletico Madrid ed ex obiettivo della Juventus. Dopo la rottura con il Barcellona il Pistolero ha accettato il corteggiamento dei Colchoneros, la prima partita è stata incredibile. Successo contro il Granada con il netto risultato di 6-1. Ad aprire le marcature è stato Diego Costa poi le firme di Correa, Joao Felix e Llorente.

Al 70′ l’ingresso proprio di Suarez, l’uruguaiano è stato subito protagonista con una doppietta in pochi minuti. La prima marcatura all’85’, il raddoppio in pieno recupero, al 93′. Un impatto veramente super per un attaccante che non ha bisogno di presentazioni.