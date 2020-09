Le notizie del giorno – Giallo in casa Inter, blitz dei tifosi durante l’allenamento ed ex Serie A in manette

Le notizie del giorno – Si avvicina sempre di più l’inizio dei campionati in Italia, ma sono tante le incertezze a causa dell’emergenza Coronavirus. Almeno le prime partite si giocheranno ancora a porte chiuse, i club spingono per il ritorno dei tifosi per evitare nuovi problemi dal punto di vista economico, si stanno cercando delle soluzioni per permettere l’ingresso, di una parte dei supporter. Il virologo Giulio Tarro è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e sembra avere le idee abbastanza chiare. “Bisogna avere buon senso in ogni cosa. Le possibilità di contagio per gli atleti credo che siano ridotte. La carica virale oggi va scemando e gli asintomatici non sono più contagiosi. Al 95% non dà più problemi. Bisogna comprendere che il Coronavirus non è il Maradona dei virus. Riapertura degli stadi? Stiamo parlando di un’opzione possibile se vengono rispettate le distanze di sicurezza”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ una situazione veramente delicata in casa Salernitana. Le ultime stagioni non sono state entusiasmanti e i tifosi continuano la contestazione contro il presidente Lotito. Ma i supporter sono delusi anche dalla gestione del club, secondo la piazza messo in secondo piano rispetto alla Lazio. Nella giornata di ieri i tifosi hanno interrotto l’allenamento lanciando in campo dei palloni e rivolgendo dei cori contro la società, esposto anche uno striscione. E’ saltato inoltre l’arrivo del calciatore Luca Ranieri che avrebbe cambiato idea dopo aver ricevuto dei messaggi da parte dei tifosi, sarebbero emersi dei dubbi sulle ambizioni del club. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un attacco particolare, rivolto ad un agente. E’ Hoeness a prendersela con Pini Zahavi, procuratore di Alaba, il cui contratto è in scadenza nel 2021. Sul terzino del Bayern Monaco avrebbero infatti messo gli occhi Manchester City, Chelsea, Barcellona e Paris Saint Germain. “Il suo agente è un avido piranha – ha detto in riferimento alla proposta per il rinnovo del contratto – In effetti, è tutta una questione di soldi”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Strano giallo all’Inter riguardante Achraf Hakimi. Il nuovo acquisto nerazzurro, arrivato in Italia dal Real Madrid dopo la splendida stagione al Borussia Dortmund, avrebbe già scelto il suo nuovo numero di maglia dopo le prime dichiarazioni: è (o era) il 55. Su questa decisione, però, il “mistero”. Il tweet con cui l’Inter annunciava la scelta del numero di Hakimi, infatti, è sparito da tutti i canali social del club nerazzurro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una festa un po’ troppo rumorosa è costata l’arresto all’ex calciatore del Palermo Eran Zahavi. In Israele, paese di origine del giocatore, esistono delle leggi contro il rumore nelle aree residenziali. Secondo le ricostruzioni, però, l’attaccante avrebbe peggiorato la sua situazione per essersi rifiutato di collaborare con gli agenti e per avergli sbattuto la porta in faccia. “Quattro poliziotti per un po’ di rumore, non ci sono mica stupratori qui“, è quanto avrebbe affermato Zahavi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).