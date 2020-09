Rissa PSG-Marsiglia, Neymar furioso: “Rimpiango di non avere quello stronzo davanti a me”

Un rientro tutt’altro che tranquillo. E’ quello di Neymar e compagni al PSG, soltanto qualche mese fa vicini ad alzare la Coppa delle grandi orecchie. La prima di campionato è saltata per via dell’isolamento post contagio da Covid, ma la seconda si è conclusa male. Nella sfida di ieri sera contro il Marsiglia, persa per 1-0, il finale è stato concitato. Maxi rissa con 5 espulsi e tanti strascichi. Prima ancora, Alvaro Gonzalez avrebbe dato della scimmia a Neymar, prendendosi lo sputo di Di Maria. Al termine del match, il brasiliano – che si è poi beccato il cartellino rosso – ha voluto esprimere tutta la sua frustrazione in un tweet abbastanza eloquente: “L’unico rimpianto è di non aver quello stronzo davanti a me ora”.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020