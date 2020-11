Gol Bernardeschi, finalmente un lampo del calciatore della Juventus: Italia in scioltezza [VIDEO]

GOL BERNARDESCHI – Continuano le prove in casa Italia, la squadra oggi di Evani è in campo per la partita amichevole contro l’Estonia. Inizio di gara importante per gli azzurri che si trovano in poco tempo in doppio vantaggio, ad aprire le marcature è stato Grigo con un’ottima giocata. Ancora più bella la marcatura di Bernardeschi, finalmente un lampo del calciatore della Juventus che sembrava essersi smarrito. Azione personale per il calciatore e tiro che si infila all’angolino, un gol veramente da applausi. In basso il video.