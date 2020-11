E’ stata una trasferta da incubo per il Psg. Il club francese è uscito sconfitto nella partita della terza giornata della fase a gironi di Champions League, 2-1 il risultato finale contro il Lipsia che ha complicato la qualificazione, il rischio concreto è quello di un nuovo fallimento. Non sono mancati i momenti di nervosismo e tensione anche prima della partita. Moise Kean e altri 10 compagni di squadra sono infatti rimasti bloccati in ascensore a Lipsia per un’ora: si tratta di Kimpembé, Paredes, Kurzawa, Di Maria, Marquinhos, Fadiga, Diallo, Gueye, Dagba e Ruiz-Atil: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno liberato i calciatori. In basso il video.