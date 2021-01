Una vera e propria impresa quella del Southampton nella sfida di Premier League contro il Liverpool, 1-0 il risultato finale grazie ad un gol di Danny Ings. Campionato altalenante per la squadra di Klopp che ha dovuto fare i conti con qualche passo falso a sorpresa ma continua ad essere una seria candidata alla vittoria. Al fischio finale l’allenatore dei Saints Hasenhüttl è scoppiato in lacrime e si è inginocchiato davanti al suo idolo Jurgen Klopp, poi un pianto liberatorio. Un episodio da brividi che ha colpito molto i tifosi delle due squadre.

La situazione in Premier League

Il campionato in Premier League è sempre più bello. Il Liverpool continua a guidare la classifica con 33 punti, gli stessi del Manchester United che però ha una partita in meno, poi la sorpresa Leicester. Poi 4 squadre a punteggio pieno, si tratta di Tottenham, Manchester City, Southampton e Everton. La situazione sembra più delineata in zona retrocessione, con lo Sheffield ormai in crisi seria, in difficoltà il West Brom, mentre l’unica squadra che sembra poter lottare è il Fulham. Ma la stagione è ancora lunga e può regalare tante sorprese.