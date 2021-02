Il gol di Dzeko sblocca subito il match della Roma. Si sta giocando la gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, i giallorossi sono in campo contro il Braga e hanno intenzione di mettere una seria ipoteca alla qualificazione. In campionato la Roma sta attraversando un periodo altalenante, ma può raggiungere ottimi obiettivi.

Passano appena 5 minuti e la Roma passa subito in vantaggio. Apertura di Diawara per Spinazzola, passaggio perfetto dell’esterno per Dzeko ed il bosniaco mette in rete il gol del vantaggio. L’attaccante è tornato protagonista dopo qualche malumore con l’allenatore Fonseca. In basso il VIDEO.

Roma lead in Braga, as Edin Dzeko, back from managerially-imposed exile, gives his manager the lead against his former club! Narratives AOTS. Beautiful counter from Roma, still 🔥pic.twitter.com/iOugKalQY3

— Ranks FC (@RankSquad) February 18, 2021