I sorteggi di Champions League, i quarti di finale: tutti gli accoppiamenti, Bayern-Psg e Real Madrid-Liverpool

Attesa finita, è arrivato il momento di scoprire i sorteggi di Champions League, dopo gli ottavi di finale si pensa già ai quarti con tante squadre in corsa per vincere il trofeo. Non ci saranno squadre italiane vista l’eliminazione di Juve, Lazio e Atalanta agli ottavi. Presenti tre squadre inglesi (Liverpool, Chelsea e Manchester City), due tedesche (Bayern Monaco e Borussia Dortmund), una spagnola (Real Madrid), una francese (Psg) e una portoghese (Porto). Già decise le date: le partite d’andata si disputeranno il 6 e 7 aprile, mentre quelle di ritorno il 13 e 14 aprile. Non sono previste teste di serie e si potranno inoltre affrontare due squadre della stessa nazione.

Promette spettacolo la sfida tra Bayern Monaco e Psg, è l’accoppiamento più equilibrato. Interessante anche il duello tra Real Madrid e Liverpool, più agevole il compito del Manchester City che dovrà vedersela contro il Borussia Dortmund. Il quarto meno competitivo è Porto-Chelsea.

