Psg, super offerta a Leo Messi: “proposta irraggiungibile”

Leo Messi ha intenzione di chiudere al meglio la stagione, l’obiettivo è quello di provare a vincere la Liga spagnola. Le ultime partite si preannunciano scoppiettanti con quattro squadre in corsa per il titolo: Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Siviglia. Ma a tenere banco è il futuro dell’argentino, al termine della stagione dovrebbe cambiare maglia. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo il Psg avrebbe preparato una proposta veramente super per convincere Messi. Nel dettaglio si parla di un contratto biennale che può essere esteso ad una terza stagione.

Secondo il club francese sarebbe una proposta irraggiungibile dal Barcellona, almeno dal punto di vista economico. I bluagrana sono in contatto con Messi per il rinnovo del contratto, ma la trattativa è molto difficile. Il padre della ‘Pulce’ è arrivato a Barcellona qualche giorno fa, il ritorno del presidente Laporta ha cambiato un pò le carte in tavola, ma Messi non è ancora convinto di rinnovare. La situazione del Barcellona non è delle migliori dal punto di vista economico e tecnico, Messi si sente ancora competitivo ed il Psg è in grado di vincere tutto. Leonardo, ds dei parigini, non ha nascosto l’interesse dichiarando che “nel caso, a Messi è sempre riservato un posto”. Anche alcuni calciatori del PSG si sono sbilanciati, come Neymar, che a dicembre dichiarò: “Quello che voglio di più è giocare di nuovo con Leo”.