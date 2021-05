L’infortunio di Mateu Morey è terrificante: il compagno Haaland è sconvolto [VIDEO]

L’infortunio di Mateu Morey ha sconvolto il mondo del calcio. L’episodio si è verificato nel match di DFB Pokal contro il Kiel, per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 5-0. I gialloneri dilagano già nel primo tempo con le reti messe a segno da Reyna (doppietta), Reus, Hazard e Bellingham, nella ripresa la squadra di Terzic ha controllato il risultato. Un bruttissimo incidente si è registrato al 74′, il calciatore Mateu Morey è stato vittima di un gravissimo infortunio, il calciatore ha allungato eccessivamente la gamba ed il ginocchio si è spostato in maniera irregolare. Il difensore ha urlato dal dolore per diversi minuti ed è stato costretto a lasciare il campo. Haaland è rimasto sconvolto dall’infortunio. Il video è terrificante.

Kemenangan Dortmund atas Kiel di semi-final DFB Pokal menyisakan kesedihan. Mateu Morey mengalami cedera lutut serius dan kemungkinan besar akan absen panjang 😢 Get well soon, Mateu! pic.twitter.com/aBBs7Lz3hJ — Spieltag Indonesia (@SpieltagIndo) May 2, 2021