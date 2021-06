Continua l’appuntamento con lo Speciale Euro 2021. Cresce l’attesa per l’inizio della competizione che si preannuncia scoppiettante e piena di emozioni, sono tante le squadre in corsa per la vittoria finale. Una sicura candidata e forse la favorita è la Francia. L’urna è stata molto sfortunata, la squadra è stata inserita in un girone veramente di ferro: le avversarie pericolosissime sono Germania e Portogallo, poi l’Ungheria.

Si tratta di una squadra completa in tutti i reparti che può contare su tantissime stelle. In porta spazio a Lloris, la difesa sarà formata a 4. Nel ruolo di terzini Pavard e Hernandez, come coppia di centrali Varane e Kimpembe. A centrocampo una coppia di centrali veramente incredibile formata da Pogba e Kante, a completare il centrocampo lo juventino Rabiot. Il tridente è veramente da sogno Mbappé, Griezmann e Benzema. Non servono altri commenti per descrivere un reparto devastante. Giroud e Dembele come valide alternative.

Portieri: Lloris, Mandanda, Maignan

Difensori: Pavard, Dubois, Zouma, Varane, Kimpembe, Lenglet, L. Hernandez, Digne, Koundé

Centrocampisti: Kanté, Pogba, Rabiot, Tolisso, Sissoko, Lemar

Attaccanti: Coman, Benzema, Mbappé, Dembélé, Griezmann, Giroud, Ben Yedder, Thuram