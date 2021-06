Speciale Europei 2021 – La Finlandia, pochi nomi di livello: la stella è Pukki

Non è sicuramente una favorita per superare il girone, ma proverà in ogni modo a togliersi qualche soddisfazione. Stiamo parlando della Finlandia, l’obiettivo è quello di fare una bella figura all’Europeo del 2021. E’ inserita nel Girone B e può essere considerata la cenerentola del gruppo alle spalle di Belgio, Russia e Danimarca.

Tra i pali figura il portiere del Brescia Joronen che si giocherà il posto con Hradecky del Leverkusen. La difesa dovrebbe essere a 5, l’obiettivo è dunque quello di difendersi e provare a ripartire in contropiede.

Sarà fondamentale anche il lavoro svolto dai centrocampisti con Valakari, Kamara e Kauko che si candidano per una maglia da titolare. In attacco la punta di diamante è Pukki, si tratta di un attaccante del Norwich di grande esperienza che nel corso della carriera ha dimostrato di essere un ottimo goleador.

E’ difficile individuare punti di forza in una squadra con poche stelle, l’obiettivo principale è quello di difendere e provare a pungere in contropiede proprio grazie alla qualità di Pukki.

Finlandia, i convocati

Portieri: Hradecky, Joronen, Jaakkola

Difensori: Granlund, Arajuuri, Ojala, Uronen, Leo Väisänen, Sauli Väisänen, Hämäläinen, Ivanov, O’Shaughnessy, Alho

Centrocampisti: Kauko, Sparv, Kamara, Schüller, Lam, Valakari, Jensen

Attaccanti: Soiri, Pukki, Pohjanpalo, Forss, Lappalainen, Assehnoun