Cessione Sampdoria, è fatta: la conferma arriva da… Massimo Ferrero

E’ arrivata la svolta in casa Sampdoria, reduce dalla delusione in campo della retrocessione nel campionato di Serie B. La notizia più importante si è registrata fuori dal rettangolo di gioco. Massimo Ferrero, in una intervista telefonica a Telenord, ha confermato di aver “venduto la Sampdoria. Adesso la Sampdoria è di Radrizzani”.

Lascia dunque la Sampdoria l’imprenditore romano che aveva rilevato nel 2014. “Basta cercare un capro espiatorio, io sono 18 mesi che non ‘tocco palla’ con la Samp e gli errori non sono stati fatti da me. Io ho fatto il bene della società, ho deciso col cuore e per la gente. Dico solo che un giorno mi rimpiangerete. In bocca al lupo ad Andrea Radrizzani che è un uomo di calcio”.