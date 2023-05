Inter-Milan, polemiche per l’arbitro: la risposta di Tonali a Simone Inzaghi | VIDEO

CalcioWeb

E’ sempre più alta l’attesa in vista di Inter-Milan, sfida valida per il ritorno della semifinale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi dovrà difendere il risultato dell’andata (0-2) e la tensione è sempre più alta. Tutto è nato dalle dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro. “Per quel che riguarda l’arbitro di domani sera, gli amici mi hanno fatto notare che è francese e che il Milan in rosa ha quattro giocatori francesi… Per noi nessun problema e massima fiducia”.

Non si è fatta attendere la risposta del centrocampista Tonali. “Bisogna trovare un arbitro senza nazionalità” mentre l’allenatore Pioli si è limitato a dire “non mi piace onestamente mettere le mani avanti”.

Sandro Tonali in risposta alle dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa: “Bisogna trovare un arbitro senza nazionalità” GASI SANDRO pic.twitter.com/BzRm1YmAK3 — SBALLO TOURETTE (@SballoTourette_) May 15, 2023