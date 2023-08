Juventus, l’ultima mossa di calciomercato: 15 milioni + contropartita

CalcioWeb

La sessione estiva di calciomercato della Juventus non è stata entusiasmante. La dirigenza bianconera è stata protagonista soprattutto in uscita mentre in entrata si è registrato l’arrivo di Weah. La squadra è ancora incompleta per le ambizioni di scudetto e le lacune riguardano tutti i reparti. A pochi giorni dal gong tutte le attenzioni sono sull’attacco.

Lo scambio tra Lukaku e Vlahovic sembra naufragato definitivamente. E’ circolata la notizia di una nuova telefonata del Chelsea per riaprire la trattativa, ma la Juventus non indietreggia dalla richiesta di 40 milioni di euro come conguaglio. I bianconeri valutano anche Alvaro Morata, ma solo in caso di cessione di Kean.

Juventus, l’ultima carta

La Juventus è pronta a giocarsi le ultime carte per l’attacco, già dalla giornata di lunedì. Il grande obiettivo di Allegri per l’attacco è Domenico Berardi. Il calciatore del Sassuolo non è stato convocato per la trasferta contro il Napoli e continua a spingere per la cessione.

La richiesta dei neroverdi è ancora di 35 milioni di euro e la cifra è stata considerata eccessiva. Ecco perché la Juventus potrebbe inserire una contropartita per sbloccare la trattativa: 15 milioni più Iling. La valutazione dell’esterno è di 20 milioni di euro e i bianconeri potrebbero sacrificare un giovane talento con l’intenzione di regalare ad Allegri un calciatore pronto per il definitivo salto di qualità in attacco.