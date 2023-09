Balotelli fuori rosa (ancora per poco): c’è l’offerta per partire subito

CalcioWeb

Mario Balotelli è alla ricerca di una nuova avventura e una trattativa è pronta ad entrare nel vivo. Il calciomercato in Italia è ufficialmente chiuso e le operazioni per il ritorno in Serie A non si sono concretizzate. L’ex attaccante di Inter e Milan è legato da un altro anno di contratto con il Sion ma il rapporto con il club svizzero è ormai compromesso.

Attualmente è fuori rosa e l’obiettivo delle parti è quello di trovare una nuova destinazione entro le prossime ore. L’ultima stagione si è conclusa con la drammatica retrocessione del Sion e l’attaccante italiano è stato considerato uno dei principali responsabili del disastro.

Balotelli è un calciatore forte e ancora in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico. La carriera è stata condizionata dal carattere un po’ troppo forte e i problemi fuori dal campo hanno caratterizzato anche l’ultima avventura. Le esperienze più importanti di SuperMario sono state con le maglie di Inter, Milan e Manchester City, senza dimenticare quelle con Liverpool, Nizza, Marsiglia, Brescia, Monza e Adana. Il punto più alto è stato raggiunto con la maglia della Nazionale italiana.

Balotelli pronto per una nuova avventura

Balotelli non è riuscito ad ottenere lo svincolo dal Sion, ma il calciomercato in Arabia Saudita è aperto fino al 7 settembre. Nelle ultime ore è arrivata un’offerta importante, anche dal punto di vista economico, dalla Saudi Pro League. Le parti sono in contatto per accelerare i tempi e trovare un accordo entro giovedì. SuperMario rischia di rimanere fermo almeno fino alla prossima sessione invernale di calciomercato.