Il Milan pesca dal mercato svincolati: il club rossonero è inarrestabile!

Il Milan è pronto a fare la voce grossa in campionato e in Europa. L’avvio di stagione della squadra di Stefano Pioli è stata da stropicciarsi ed è una seria candidata per la vittoria dello scudetto. Tre su tre, i rossoneri guidano la classifica del campionato di Serie A e il percorso netto è stato frutto della campagna acquisti di altissimo livello.

La cessione del centrocampista Tonali è un lontano ricordo e la dirigenza si è riscattata con acquisti di altissimo livello. A centrocampo Reijnders e Loftus-Cheek si sono ambientati, in attacco il rendimento di Pulisic è stato di altissimo livello. E’ già alta l’attesa per il derby contro l’Inter e il tecnico Stefano Pioli potrebbe contare su un volto nuovo.

Secondo le ultime indiscrezioni il Milan avrebbe messo nel mirino anche il calciomercato svincolati per completare l’organico con l’arrivo di un vice-Theo Hernandez. Il nome a sorpresa è quello di Nico Schulz, reduce dalla rescissione del contratto dal Borussia Dortmund, attualmente senza squadra e libero di firmare con altri club.

Chi è Nico Schulz

Nico Schulz è un calciatore tedesco classe 1993. E’ un terzino sinistro in grado di disimpegnarsi sia in difesa che a centrocampo. Il suo punto di forza sono i cross e si è sempre dimostrato un calciatore pericoloso anche nella metà campo avversaria. Per la sua attitudine offensiva può giocare anche da ala.

La prima esperienza della carriera è stata all’Hertha Berlino e il rendimento è stato di ottimo livello. Un po’ deludente il percorso al Borussia M’gladbach e il riscatto all’ Hoffenheim. L’esperienza più importante è stata al Borussia Dortmund. Il rapporto con i gialloneri si è interrotto il 20 luglio 2023 con la rescissione del contratto. Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia della Nazionale tedesca. E’ considerato uno svincolato di lusso e il Milan fiuta l’affare.