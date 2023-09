Napoli, c’è già il nome del post-Osimhen: il sostituto è allo stesso livello

CalcioWeb

E’ scoppiata una vera e propria bomba in casa Napoli. La tranquillità della scorsa stagione è già un lontano ricordo e i tifosi sono preoccupati per gli obiettivi di campionato e Champions League. La rottura con Luciano Spalletti, dopo la vittoria dello scudetto, è stata dolorosa e la decisione di puntare su Rudi Garcia non è stata azzeccata (almeno per il momento).

Il rendimento della squadra in Serie A è stato molto deludente: appena 8 punti conquistati in 5 partite (due vittorie, due pareggi e una sconfitta) e il settimo posto in classifica. Il successo in Champions League contro il Braga è stato positivo solo sotto l’aspetto del risultato. La situazione è degenerata con il caso-Osimhen. L’attaccante non ha gradito un video sul profilo Tik Tok del Napoli ed è andata in scena la rottura, forse definitiva.

Il calciatore ha eliminato dai social tutte le foto con la maglia del Napoli e anche il rapporto con la squadra sembra compromesso. Durante l’arrivo in hotel il nigeriano ha ignorato i compagni e il mancato saluto con Demme è diventato virale sui social.

Il sostituto di Osimhem

La quota sull’addio di Osimhen al Napoli è crollata nelle ultime ore e il divorzio dovrebbe concretizzarsi già a gennaio con il Chelsea soluzione caldissima. Il presidente De Laurentiis si è già mosso per il sostituto e si tratta di un vecchio pupillo: Jonathan David del Lille.

Jonathan David è un calciatore canadese, attaccante del Lille classe 2000. E’ una prima punta forte fisicamente, dotato anche di una buona tecnica e con un ottimo fiuto per il gol. La prima esperienza è stata con la maglia del Gent e la media realizzativa è subito altissima. Nel 2020 passa al Lille e si conferma un ottimo goleador: la media è quasi di un gol ogni due partite. La valutazione è di 70 milioni di euro: il Napoli potrebbe ritrovarsi così un calciatore all’altezza e 30 milioni di euro in più (la base di partenza della cessione di Osimhen è di 100 milioni).