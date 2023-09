Okaka non è più senza squadra: il ritorno in Italia si concretizza

CalcioWeb

Stefano Okaka Chuka è ancora un calciatore in grado di fare la differenza nel campionato italiano. E’ un attaccante classe 1989, molto forte fisicamente e bravo nel gioco aereo. Si tratta di una classica prima punta con possibilità di giocare anche da seconda punta al fianco di un altro attaccante forte fisicamente.

Nato in Italia da genitori nigeriani, sua sorella Stefania è una pallavolista, suo fratello Carlo un agente. Cresciuto nelle giovanili della Roma, le prime vere esperienze sono state in prestito con Modena, Brescia, Fulham e Bari. Nel 2012 il passaggio al Parma e il successivo trasferimento in prestito allo Spezia. Nel 2014 viene ingaggiato dalla Sampdoria, poi Anderlecht, Watford, Udinese e İstanbul Başakşehir. E’ stato anche nel giro della Nazionale italiana.

Okaka non è più svincolato, presto il ritorno in Italia

Stefano Okaka è ancora inserito nella lista dei calciatori svincolati, ma presto potrebbe firmare il nuovo contratto con un club italiano. La trattativa per il ritorno alla Sampdoria non è andata in porto, la decisione del club blucerchiato è stata quella di bloccare le operazioni nel reparto avanzato.

E’ invece ai dettagli la trattativa per un altro ritorno: al Bari. La squadra di Mignani è alle prese con una serie di infortuni, soprattutto la rottura del legamento crociato di Menez e lo stop di Diaw. I dirigenti si sono fiondati sul mercato svincolati ed è stata presentata un’offerta importante per l’ex Udinese. L’inizio di stagione del Bari è stato dai due volti: la squadra è ancora imbattuta ma in quattro partite ha vinto una sola volta. Attualmente occupa la settima posizione, in piena zona playoff.