Colpo di scena Quagliarella, non si ritira e firma in Italia con l’ultima squadra della carriera

Il calciomercato dei calciatori svincolati continua a regalare sorprese: è il caso di Fabio Quaglierella, ex Sampdoria e pronto per l’ultima esperienza della sua carriera. La chiamata del club blucerchiato non è arrivata e l’attaccante ha deciso di iniziare una nuova avventura in un’altra squadra nel campionato di Serie B.

Fabio Quaglierella è stato uno dei calciatori più forti degli ultimi anni e la carriera ha regalato tantissime soddisfazioni. Si tratta di un attaccante in grado di giocare in tanti ruoli dell’attacco, soprattutto da seconda punta. E’ bravissimo dal punto di vista tecnico e si è sempre dimostrato un ottimo goleador. I successi più importanti della carriera sono arrivati con la maglia della Juventus, soprattutto gli scudetti dal 2011 al 2014.

Nel curriculum anche tante presenze con le divise di Torino, Florentia Viola, Chieti, Ascoli, Sampdoria, Udinese, Napoli, poi proprio Juventus e ancora Torino e Sampdoria. L’ultima stagione si è conclusa con l’amara retrocessione in Serie B con la maglia blucerchiata e il mancato rinnovo del contratto.

La nuova squadra di Quagliarella

E’ stata raggiunta l’intesa tra Fabio Quaglierella e il Bari, squadra del campionato di Serie B. L’attaccante non si ritira più ed è pronto per una nuova sfida affascinante, probabilmente l’ultima della sua carriera. Il 40enne ha raggiunto l’intesa e l’ufficialità è prevista già nelle prossime ore. Sarà il sostituto di Cheddira, passato al Frosinone.

L’avvio di stagione del Bari è stato nel complesso positivo: in 5 giornate non ha mai perso e collezionato in totale 7 punti frutto di quattro pareggi e una vittoria in trasferta contro la Cremonese. La squadra è attrezzata per rientrare in corsa per la promozione diretta in Serie A, obiettivo sfumato nei secondi finali della scorsa stagione. Il Bari si prepara per la partita di vertice contro il Catanzaro e potrebbe presentare il nuovo bomber.