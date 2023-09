Tensione in panchina: rissa sfiorata tra Eziolino Capuano e un calciatore | VIDEO

CalcioWeb

La seconda giornata del Girone C di Serie C ha regalato tante partite interessanti e in particolar modo la sfida tra Picerno e Taranto. Il risultato di 1-1 ha confermato l’equilibrio in campo: vantaggio dei padroni di casa con Albadoro dopo appena 14 minuti, al 77′ il pareggio di Cianci.

Nel corso della partita si sono registrati anche momenti di grande tensione. L’allenatore Eziolino Capuano non ha gradito le proteste del calciatore Ferrara dopo la sostituzione. Il capitano ha sbattuto il pugno contro la panchina e il tecnico è andato su tutte le furie. Capuano stava per raggiungere il calciatore, ma è stato fermato in tempo dai collaboratori.

“Ritengo che debba esserci l’educazione prima di tutto. Bisogna avere rispetto nei confronti di chi entra. Ha fatto un gesto brutto e ne pagherà le conseguenze. Se ho sostituito posso anche sbagliare, ma quelle scene di egocentrismo per attirare l’attenzione devi farle al Grande Fratello, non nelle squadre di Capuano”. Ecco le dichiarazioni del tecnico Capuano.