Squalificati Serie A: sanzione alla Juve per il coro contro Sarri, out 3 calciatori!

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 4ª giornata del campionato di Serie A. Il turno ha regalato la grande prova di forza dell’Inter, in grado di imporsi nel derby contro il Milan con il punteggio di 5-1. Alle spalle la Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dalla vittoria casalinga contro la Lazio.

Netta vittoria della Roma contro l’Empoli, addirittura sul punteggio di 7-0. In zona salvezza bella vittoria in rimonta del Frosinone contro il Sassuolo con il punteggio di 4-2. Tre punti anche per la Fiorentina contro l’Atalanta (3-2) e del Torino sul campo della Salernitana (0-3). A reti inviolate Cagliari-Udinese e Verona-Bologna, solo un pareggio per il Napoli contro il Genoa.

Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 settembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, due bottigliette d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette d’acqua e un indumento che attingeva la testa di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 36° del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASCHIROTTO Federico (Lecce): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALDIROLA Luca (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

WIETESKA Mateusz (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AVALLONE Salvatore (Salernitana): per avere, alla fine del primo tempo, contestato l’operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un’espressione irriguardosa, alla notifica del provvedimento di espulsione chiedeva immediatamente scusa per la frase pronunciata.