Juventus, chi sostituisce Pogba? Pronti 4 nomi in lista

La situazione Pogba rischia di scombinare i piani della Juventus. Il centrocampista francese sembrava finalmente recuperato, dopo la stagione passata nella quale è rimasto per tanto tempo fermo ai box, preda di continui problemi fisici. La Juventus puntava fortemente sul suo ritorno, seppur graduale, fra i titolari, sperando di poter contare sulle sue straordinarie qualità tecniche, la sua fisicità e l’esperienza maturata in questi anni, per completare un centrocampo che ha grande bisogno di un boost in queste caratteristiche.

Lo stop per doping è stata una vera e propria mazzata in questo senso. Pogba non solo rischia una squalifica più o meno lunga (fino a 4 anni), ma potrebbe addirittura chiudere qui la sua esperienza in bianconero visto che l’ipotesi di una rescissione del contratto non è così remota. In rosa le alternative non mancano: Fagioli e Miretti avranno più spazio, seppur molto giovani e con caratteristiche differenti da Pogba, mentre McKennie sembra più dirottato verso l’esterno. Possibile un intervento sul mercato in vista di gennaio.

La lista dei sostituti

Il nome più gettonato è quello di Habib Diarra, centrocampista dello Strasburgo, il costo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il calciatore era già un’idea dei bianconeri nel caso in cui Pogba avesse lasciato Torino con destinazione Arabia Saudita negli ultimi giorni di mercato.

Non mancano le alternative. Due arrivano dalla Germania: Konè del Borussia Moenchengladbach e Kamara del Borussia Dortmund. Per il primo, che ha già collezionato oltre 100 presenze fra Tolosa e Moenchengladbach, servono circa 30 milioni. Per il secondo, quasi 19enne, la Juventus aveva presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto a 4 milioni. Proposta che non aveva convinto il Dortmund.

Attenzione, infine, al ritorno di fiamma per Thomas Partey, centrocampista ghanese dell’Arsenal: costa almeno 35 milioni, ma è sicuramente il profilo più adatto per essere inserito subito nei meccanismi di Allegri.