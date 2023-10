Boicottano le partite, due squadre di Serie A a rischio penalizzazione!

CalcioWeb

Tornano le qualificazioni ai prossimi Europei e la Serie A si ferma. Una situazione caldissima delle ultime ore è la posizione di Rudi Garcia al Napoli. La squadra azzurra è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina e la vetta della classifica occupata dal Milan è già distante 7 punti. I rossoneri sono stati in grado di riscattare il pesante ko nel derby contro l’Inter e si confermano una seria candidata per lo scudetto.

In grande spolvero anche la Juventus di Massimiliano Allegri, protagonista dell’ultima giornata con vittoria del derby contro il Torino. Ovviamente anche l’Inter di Simone Inzaghi è una delle favorite. La Fiorentina è la sorpresa più bella di questa prima parte di stagione: la squadra gioca un calcio bellissimo ed i meriti principali sono dell’allenatore Vincenzo Italiano.

Due squadre pronte a boicottare la Supercoppa italiana

La Supercoppa ha cambiato il format con il chiaro obiettivo di regalare grande spettacolo. Il programma prevede la presenza di quattro squadre: il Napoli (campione d’Italia), Inter (vincitrice dell’ultima Coppa Italia), Lazio (seconda classificata in A) e Fiorentina (finalista in Coppa Italia). Le date sono state riviste, da inizio gennaio le partite sono state posticipate a fine gennaio e anche due giornate del campionato di Serie A sono slittate.

Inter e Lazio hanno già prenotato l’aereo diretto a Riad, Napoli e Fiorentina hanno fatto sapere di essere pronte a non partire, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. Il motivo? Il calendario fitto di impegni e alla situazione in Israele.

Il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto di giocare in Italia, ma la proposta è stata subito bocciata per questioni organizzative e soprattutto per contratti già firmati. Fiorentina e Napoli sarebbero sostituite da Milan e Atalanta, nella classifica subito dopo Inter e Lazio. Potrebbe trattarsi solo di una provocazione, anche perché i rischi non sono da sottovalutare: in caso di ‘boicottaggio’ della competizione il regolamento prevede anche una penalizzazione in classifica.