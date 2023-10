Insigne, la Serie A in fila! La squadra in pole non è la Lazio e c’è un ostacolo

CalcioWeb

L’esperienza di Lorenzo Insigne in MLS con la maglia del Toronto non è mai decollata. L’attaccante classe 1991 non è riuscito ad ambientarsi nel nuovo campionato ed è stato condizionato da qualche infortunio di troppo. Le qualità non sono mai state in discussione, si tratta di un calciatore fortissimo dal punto di vista tecnico, pericoloso da calci piazzati e con un tiro preciso dalla distanza. Il suo punto di forza è il ‘Tiro a Giro’.

La sua carriera è legata principalmente al Napoli, club in cui è cresciuto calcisticamente. E’ stato uno dei protagonisti delle vittorie delle due Coppe Italia, di una Supercoppa e della vittoria dell’Europeo con la maglia della Nazionale italiana. La carriera è decollata in Serie B, al Pescara di Zeman, in bella compagnia di calciatori del calibro di Verratti e Immobile. I primi prestiti sono stati con le maglie di Cavese e Foggia.

L’8 gennaio 2022 è stato annunciato il passaggio in MLS, al Toronto. Dopo un buon inizio, l’attaccante non è stato in grado di imporsi ed è andata in scena una rottura anche con i tifosi. L’addio è inevitabile, già a gennaio.

Insigne, le soluzioni in Serie A

Continuano a circolare voci sul ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A, alla Lazio di Maurizio Sarri. L’ex Napoli è stato indicato come sostituto di Pedro, reduce dalla rete decisiva in Champions League contro il Celtic. Secondo le ultime indiscrezioni, però, i biancocelesti avrebbero deciso di rinnovare il contratto dello spagnolo e le notizie sull’ex Napoli al momento non trovano grandi conferme.

La pista calda, invece, potrebbe essere quella che porta alla Fiorentina. I viola sono alla ricerca di un esterno d’attacco e l’idea Insigne è tornata d’attualità. L’ostacolo principale è rappresentato dalle intenzioni del calciatore: “in Italia c’è solo il Napoli”, aveva dichiarato il calciatore solo qualche mese fa. Il calciomercato è sempre imprevedibile e un colpo di scena non è da escludere…