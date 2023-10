Il sostituto di Rudi Garcia al Napoli: i social si scatenano con meme esilaranti | FOTO

CalcioWeb

La posizione di Rudi Garcia al Napoli è sempre più a rischio. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha preso una decisione definitiva e sono in corso valutazioni. Due le possibilità: un clamoroso esonero entro le prossime ore o un’altra possibilità nelle prossime due partite ravvicinate tra campionato e Champions League.

Nel frattempo il Napoli inizia a sondare il mercato degli allenatori svincolati e i preferiti sono tre. In cima alla lista Antonio Conte, ma la trattativa si preannuncia difficile. Il gioco e il modulo potrebbero condizionare il rendimento della squadra, senza considerare l’elevato ingaggio, i dubbi di ritornare a campionato in corso e le pretese sul mercato. Una soluzione fattibile è quella dell’ex Marsiglia e Verona, Igor Tudor. Infine l’ex River Plate Marcelo Gallardo.

I nomi circolati per la panchina del Napoli sono tantissimi e in particolar modo due hanno scatenato le reazioni social: Marco Giampaolo e il ritorno di Walter Mazzarri. Poi anche Ballardini, considerato l’uomo ideale a stagione in corsa per raggiungere la salvezza. Ovviamente in senso ironico. In alto la FOTOGALLERY con i meme.