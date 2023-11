Apoteosi italiana in Champions League: vittorie d’oro di Milan e Lazio | CLASSIFICHE

CalcioWeb

E’ una serata magica per i colori italiani in Champions League. Le prime partite della 4ª giornata della fase a gironi hanno regalato tantissime emozioni e le vittorie delle due squadre italiane: Milan e Lazio. La squadra di Stefano Pioli allontana la crisi e torna pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Scatto importante della compagine di Maurizio Sarri, al secondo posto nella fase a gironi.

Il Milan si schiera con il tridente formato da Leao, Giroud e Pulisic, gli ospiti rispondono con Dembele, Kolo Muani e Mbappe. La prima grande occasione è per i padroni di casa, il centrocampista Loftus-Cheek si divora il gol del vantaggio. Al 10′ il Psg passa con l’ex Inter Skriniar. I rossoneri rispondono subito con Musah, al 13′ il gol in rovesciata di Leao, poi l’esultanza polemica dell’attaccante.

Mbappé sfiora il nuovo vantaggio, poi la clamorosa traversa di Dembele. Il Milan risponde con Giroud e si va all’intervallo sull’1-1. Al 51′ l’episodio decisivo: il Psg si ferma clamorosamente, cross perfetto di Theo Hernandez e colpo di testa vincente di Giroud. I francesi non hanno la forza di reagire, nel finale Donnarumma è miracoloso su Okafor. Finisce 2-1.

Dortmund 7 Psg 6 Milan 5 Newcastle 4

La Lazio riscatta la sconfitta in Olanda e conquista tre punti importantissimi per la classifica. Trionfo dei biancocelesti nella sfida contro il Feyenoord in uno scontro diretto. La rete decisiva è stata realizzata da Ciro Immobile, bravo a sfruttare nei minuti finali del primo tempo una disattenzione degli ospiti. Il forcing finale non porta gli effetti sperati agli olandesi. Finisce 1-0.

Atletico Madrid 8 Lazio 7 Feyenoord 6 Celtic 1