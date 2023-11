Manchester City in ansia: Haaland si ferma per infortunio

CalcioWeb

Non arrivano buone notizie sulle condizioni di Erling Braut Haaland, attaccante del Manchester City e della Norvegia. E’ andata in scena una partita amichevole contro Far Oer e il bomber dei Citizen ha riportato un infortunio. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol realizzati da Larsen e Bobb.

Nel corso della partita di Oslo l’attaccante del Manchester City ha riportato un problema alla caviglia. Il classe 2000 è entrato in campo nel secondo tempo al posto di Strand Larsen e nel finale ha subito un colpo alla caviglia. Il norvegese è stato comunque in grado di completare la gara ma dovranno essere valutate le condizioni per il big match di Premier League contro il Liverpool, in programma sabato 25 novembre alle 13:30.