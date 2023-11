Qualificazioni Euro 2024, vittorie di Portogallo e Spagna | CLASSIFICHE

CalcioWeb

Sono andate in archivio altre partite valide per le qualificazioni a Euro 2024. Nella prima gara netta vittoria del Belgio contro l’Arzeirbaigian, trascinato da uno strepitoso Romelu Lukaku in grado di realizzare 4 gol in 20 minuti. Due gol della Svezia contro l’Estonia. Colpo grosso della Slovacchia contro la Bosnia.

Vittoria con il minimo sforzo del Lussemburgo contro il Liechtenstein, il Portogallo rifila due gol all’Islanda. La Scozia, già qualificata, pareggia contro la Norvegia in un spettacolare 3-3. Ok la Spagna contro la Georgia.

I risultati

Belgio-Azerbaigian 5-0

Svezia-Estonia 2-0

Bosnia-Slovacchia 1-2

Liechtenstein-Lussemburgo 0-1

Portogallo-Islanda 2-0

Scozia-Norvegia 3-3

Spagna-Georgia 3-1

Classifiche

Girone A

Spagna 21 Scozia 17 Norvegia 11 Georgia 8 Cipro 0

Girone B

Francia 21 Olanda 15 Grecia 12 Irlanda 6 Gibilterra 0

Girone C

Inghilterra 19 Italia 13 Ucraina 13 Macedonia 7 Malta 0

Girone D

Turchia 16 Croazia 13 Galles 11 Armenia 8 Lettonia 3

Girone E

Albania 14 Repubblica Ceca 12 Polonia 11 Moldavia 10 Far Oer 1

Girone F

Belgio 20 Austria 19 Svezia 10 Azerbaigian 7 Estonia 1

Girone G

Ungheria 18 Serbia 14 Montenegro 11 Lituania 6 Bulgaria 4

Girone H

Danimarca 22 Slovenia 19 Kazakistan 18 Finlandia 15 Irlanda del Nord 6 San Marino 0

Girone I

Romania 19 Svizzera 17 Israele 12 Kosovo 11 Bielorussia 9 Andorra 2

Girone J

Portogallo 30 Slovacchia 22 Lussemburgo 17 Islanda 10 Bosnia-Erzegovina 9 Liechtenstein 0