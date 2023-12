Golden Boy 2023, vince Jude Bellingham: la classifica finale

CalcioWeb

Nella serata odierna, a Torino, si è svolta la cerimonia finale del Golden Boy 2023. Sono stati premiati i migliori talenti under 21 del calcio europeo. A vincere il titolo di Golden Boy 2023 è stato Jude Bellingham del Real Madrid con il 97% dei voti. Dietro di Lui Musiala e Yamal. Giorgio Scalvini premiato come Golden Boy italiano. A Cristiano Giuntoli il premio “Greatest challenge of the year” per lo scudetto vinto a Napoli.

Le parole di Jude Bellingham

“Giocare con grandi giocatori è una fortuna, fin da quando ho iniziato ho avuto grandi responsabilità, anche quando ho iniziato nell’Academy del Birmingham. Poi nel corso della mia carriera ho incontrato giocatori straordinari, mi ritengo davvero fortunato per aver imparato così tanto da questi grandissimi“, ha detto Bellingham ritirando il premio di Tuttosport.

Classifica Golden Boy 2023

Jude Bellingham (B. Dortmund/Real Madrid) – 485 punti Jamal Musiala (Bayern Monaco) – 285 punti Lamine Yamal (Barcellona) – 92 punti Xaxi Simmons (Psv/Lipsia) – 86 punti Warren Zaire-Eemery (Psg) – 56 punti Rasmus Hojlund (Atalanta/Manchester Utd) – 50 punti Alejandro Balde (Barcellona) – 44 punti Antonio Silva (Benfica) – 41 punti Mathys Tel (Bayern Monaco) – 33 punti Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) – 31 punti