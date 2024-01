Serie A, probabili formazioni 21ª Giornata: turno ridotto all’osso

CalcioWeb

E’ arrivato il momento della 21ª giornata del campionato di Serie A in un turno condizionato dalle partite di Supercoppa: slittano infatti le gare di Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter. Nel primo match esordio di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, di fronte l’Hellas Verona. In serata la trasferta del Milan contro l’insidiosa Udinese.

Domenica importante in zona salvezza con il lunch match tra Frosinone e Cagliari, alle 15:00 di fronte Empoli e Monza. La gara delle 18:00 tra Salernitana e Genoa promette emozioni, infine la trasferta della Juventus contro il Lecce con la ghiotta occasione per i bianconeri di portarsi momentaneamente in vetta alla classifica.

Probabili formazioni Serie A: tutti gli schieramenti della 21ª Giornata